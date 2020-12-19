شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. سر تهديد أبو الدهب بالشطب بسبب اللعب للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

محمود أبو الدهب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، قال إنه واجه اتهامات بالشطب من سجلات اتحاد الكرة حال انتقاله للأهلي حينما كان لاعباً في المريخ السوداني، وكشف أبوالدهب، عن كواليس انتقاله من المريخ البورسعيدي للأهلي، قائلا: "تلقيت تهديدات بالشطب، وأبلغني مسؤولو اتحاد الكرة أنني قمت بتزوير الاستغناء الخاص بي رغم امتلاكي للعقد الذي انتقلت بموجبه للأهلي، وأخطرتهم بأنني سأعتزل الكرة إذا لم أنتقل للأهلي".

وتابع في تصريحات تلفزيونية سابقة: "حدثت مشكلة كبيرة بسبب رحيل رئيس نادي المريخ ووزير الشباب والرياضة وقتها، كان الدكتور عبد المنعم عمارة ومعروف بإنتماؤه للأسماعيلي وقال لي أنني سأنتقل للإسماعيلي وإلا سيتم شطبي من سجلات اتحاد الكرة، لكني تمسكت باللعب للأهلي".

واستطرد: "ذهبت إلى اتحاد الكرة وقال لي فوزي غانم أنني مزور، كنت أبلغ من العمر 22 عاما وكنت أشعر بالقلق خوفاً من ضياع حلمي ثم تواصلت مع عدلي القيعي مدير التعاقدات الأسبق وحسن حمدي رئيس الأهلي وقتها وانتهت الأزمة وانتقلت للقلعة الحمراء.