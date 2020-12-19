شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لمحمد عبد الشافى لتحديد موعد عودته إلى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، لأشعة جديدة لتحديد مدى التئام الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض، وذلك خلال المرحلة الحالية، بعدما أدى عبد الشافى برنامجا خاصا لتجهيزه للعودة إلى تدريبات الفريق فى صالة الجيمانزيوم، إلا أن الجهاز الطبى رفض عودة اللاعب إلى المران الجماعى إلا بعد الخضوع لأشعة جديدة تحدد مدى التئام الكسر الذى تعرض له.

وتغيب عبد الشافى عن الزمالك منذ إصابته التى تعرض لها أمام الأهلى فى مباراة الدور الثانى التى جمعت قطبى الكرة المصرية فى النسخة الماضية من منافسات بطولة الدورى الماضى، ويستعد الزمالك حالياً لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

فيما كشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بإنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهوا ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وإن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.