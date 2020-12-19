إصابة مدافع الزمالك بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن محمد عبد السلام مدافع نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشار عبد السلام إلى أن عينة التحليل التي أجراها للكشف عن الفيروس، جاءت إيجابية. وكتب عبد السلام عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "إيجابي كورونا". وبعد إصابة عبد السلام بكورونا، فتأكد غيابه عن مباراة جازيل التشادي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

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