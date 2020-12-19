"طائرة طبية ولجنة تقصي حقائق".. اتحاد الكرة يقرر إعادة منتخب الشباب لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة، اتخاذه إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس ـ مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب ـ .

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (السبت)، إلى أنه خاطب وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيًا لدى وزارة الطيران المدني؛ حفاظًا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل، كما أبدى الاتحاد استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررًا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.