محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق
أكد محمد عادل المشرف على الكرة وعضو مجلس الإدارة بالمقاولون العرب، أن لاعبو الفريق بخير، مشيراً إلى أنه يتمنى مساندة الجماهير للفريق بدلاً من تداول الأخبار الخاطئة.
وكانت هناك العديد من الأنباء المتداولة، أشارت إلى إصابة عدد كبير من لاعبي المقاولون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال عادل في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجميع في الفريق بخير و سنجري مسحة يوم الاحد".
وأضاف: "لا اعلم سبب الاشاعات التي يتداولها البعض على المقاولون قبل مواجهة النجم الساحلي".
وأتم محمد عادل تصريحاته: "أتمنى مساندة الجماهير لنا في المباراة، خاصة وأننا نمثل مصر، وذلك بدلا من تداول الاخبار الخاطئة".
جدير بالذكر أن المقاولون يستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من المقاولون العرب لمصراوي عن تفشي كورونا بالفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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