مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 19-12-2020 في الدوري الانجليزي

نال النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، جائزة هدف شهر شهر نوفمبر في الريدز بعد هدفه في مرمى فريق أتالانتا الإيطالي، خلال دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بقوز ليفربول بخماسية نظيفة.

وتعد هذه هى المرة الثالثة على التوالي التي يحقق خلال محمد صلاح جائزة هدف الشهر في ليفربول.

ويستعد محمد صلاح لقيادة فريق ليفربول خلال مواجهة مضيفه كريستال بالاس في اللقاء الذي يقام في الثانية والنصف من عصر غدا السبت على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وبات محمد صلاح صاحب الرقم القياسي في عدد الأهدايف مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفا متخطيا سيتفن جيرارد بفارق هدف.

وكان البرتغالى دييجو جوتا قد حصد جائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن شهر نوفمبر الماضى، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل 5 أهداف في 5 مباريات بالشهر الماضى.

ونال جوتا لقب لاعب الشهر في ليفربول للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان فاز بجائزة شهر أكتوبر.

وسجل اللاعب البرتغالى الشهر الماضي، ثلاثية "هاتريك" في مرمى أتالانتا الإيطالي بدور

المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهدف في مرمى كلا من ليستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان جوتا، قد انضم لصفوف فريق الريدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق وولفرهامبتون، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 41 مليون إسترليني.

ويغيب جوتا عن المشاركة في المباريات مع ليفربول في الوقت الحالي بداعي الإصابة، حيث من المنتظر عودته بعد نحو شهرين.

ويحتل ليفربول صدارة جدول رترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق توتنهام هوتسبير الوصيف.