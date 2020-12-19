زكى عبدالفتاح يطالب جماهير المحله بالصبر على الفريق ودعم البشبيشى

طالب زكى عبدالفتاح حارس مرمى المحله ومدرب حراس منتخب مصر السابق جماهير النادي بالالتفاف حول الفريق وعدم القسوه على اللاعبين وخاصة ان الاهلى فريق كبير ويضم بين صفوفه لاعبين جيديين. وحرص عبدالفتاح ايضًا على مطالبة الجماهير بدعم محمد البشبيشى حارس مرمي فريق غزل المحلة بعدما أستقبلت شباكة أمس ثلاث أهداف من الأهلي . البشبيشى حارس مرمي فريق غزل المحلة بعدما أستقبلت شباكة أمس ثلاث أهداف من الأهلي . مشيرًا عبدالفتاح الى ان خبرة لاعبى الأهلى حسمت اللقاء لصالحهم فى النهايه ولولا بعض الاخطاء الفرديه والمجهود الكبير الذى بذله اللاعبون فى الشوط الاول لما استطاع الاهلى الفوز. الفرديه والمجهود الكبير الذى بذله اللاعبون فى الشوط الاول لما استطاع الاهلى الفوز. وواصل قائلًا :" بعيدًا عن ذلك فإن ستاد الفريق سوف يستضيف لقاء طلائع الجيش فى الاسبوع الرابع للدورى بعد استكمال كافة الاشتراطات الامنيه التى طلبها امن الغربيه من اجل الموافقه على استضافة الفريق لمبارياته على ملعبه...

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