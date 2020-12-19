كورة مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

تحدث الدولى المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن طموحاته المستقبلية مع الريدز، وإمكانية الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلاً، ورؤيته حول ما حققه خلال السنوات الماضية، وتقييمه لما فعله ميسي ورونالدو في كرة القدم.

أجرت صحيفة "آس"الإسبانية، حوارا مطولا مع الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول والذى تلخص في الأسئلة الأتية..

أولًا نتشرف بوجودك في مقابلتك الأولى معنا، كيف حالك؟



أشكركم، أنا بخير، أشكركم على الدعوة.

يا لها من مباراة كبيرة قدمتها أمام توتنهام!



نعم، كانت مباراة جيدة، من الصعب دائمًا اللعب ضد توتنهام، ولكننا

انتصرنا في نهاية اللقاء، وهذا هو المهم.

هل تعتقد أن ليفربول مرشح للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز؟



أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء التحدث عن هذا، ولكن نعم، نحن نلعب بصورة جيدة، كما تفعل الفرق الأخرى أيضًا، لذا آمل أن نحظى بالفرصة الأفضل للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هو رأيك حول جوزيه مورينيو؟



عملت معه من قبل، هو مدرب كبير، لقد ساعد اللاعبين كثيرًا ليكونوا حيث هم الآن، مورينيو لديه رؤية

جيدة جدًا حول كرة القدم، وهو مدرب كبير، أنا متأكد أنهم يقومون بعمل جيد، هم الآن في وصافة الدوري، وهذا ما يمكنني قوله عنهم.

هل تعتقد أنك قادر على الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي؟



لست أدري، لا أريد قول هذا في الوقت الحالي، بالتأكيد أحاول دائمًا تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الانتصار، وأحظى بفرصة كبيرة لأكون الهدّاف للمرة الثالثة كما تقول، ولكن الأهم هو الفوز بلقب كبير مع الفريق.