انطلاق اللقاء الختامي من النسخة الثانية للاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

تختتم وزارة الشباب والرياضة، على الصالة المغطاة بالمدينة الشبابيه بشرم الشيخ، الأولمبياد الرياضى الثانى للمحافظات الحدودية، الذي يقام فى الفترة من ١٩-٢٣ ديسمبر، والتي تنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقه شبابها .

وسيتم تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالاضافه الى بعض المعارض الفنيه للمشغولات من ابناء 6 محافظات حدودية، ومشاركة الاتحادات النوعية" الرياضه للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافه الرياضيه -الملاحه الرياضيه- الالعاب الالكترونيه" ببعض الانشطة الرياضية .

ويشارك فى الاولمبياد محافظات" أسوان - الوادى الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح" وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الاولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب " خماسي قدم - كرة طائرة- كره طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - العاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركه وذلك خلال الفتره من 15 - 11 الى 15 - 12 - 2020 حيث تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .

وأشار صبحى إلى أن الاوائل الفائزين على مستوى كل محافظه يشاركون فى الختام بالاضافه إلى ابطال ذوي القدرات في العاب "الطائره جلوس -تنس الطاولة" باجمالي عدد المستفيدين في اللقاء الختامي ما يقارب من 100 مشارك ومشاركه .

وأكد صبحى أن يتم اجراء الكشف الطبي على كافة المشاركين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس

جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح" وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الاولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب " خماسي قدم - كرة طائرة- كره طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - العاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركه وذلك خلال الفتره من 15 - 11 الى 15 - 12 - 2020 حيث تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .وأشار صبحى إلى أن الاوائل الفائزين على مستوى كل محافظه يشاركون فى الختام بالاضافه إلى ابطال ذوي القدرات في العاب "الطائره جلوس -تنس الطاولة" باجمالي عدد المستفيدين في اللقاء الختامي ما يقارب من 100 مشارك ومشاركه .وأكد صبحى أن يتم اجراء الكشف الطبي على كافة المشاركين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم توفير المطهرات فضلاً عن أقنعة الوجه.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اللقاء الختامي من النسخة الثانية للاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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