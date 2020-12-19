شكرا لقرائتكم خبر عن فارس دسوقي يتوج بلقب بلاك بول للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أمس الجمعة، بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش «رجال» والتي استضافتها مصر في الفترة من 13-18 ديسمبر الجاري.

وأسفر نصف نهائي البطولة عن مشاركة مصرية خالصة بين كل من على فرج ومصطفى عسل، وطارق مؤمن وفارس دسوقي، ليواجه على فرج، المصنف أول عالميًا، مواطنه فارس دسوقي، المصنف 11 عالميًا، في النهائيات.

ونجح دسوقي في إحراز لقب البطولة بعد مباراة قوية استمرت لـ73 دقيقة، وانتهت بنتيجة (3-2).

وكان صاحب الـ26 عام قد نجح في معركته قبل 24 ساعة ضد بطل العالم طارق مؤمن، كما تغلب أيضًا على حامل اللقب كريم عبدالجواد 3-2 في الجولة الثانية.

وقال دسوقي في تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي :«شعور رائع وأنا محظوظ للغاية، فهذه أهم بطولة أخوضها في مسيرتي»

وأضاف:«لم أضع خطة معينة لمباراة اليوم، ولكن كنت أنوي أن أبذل قصارى جهدي في الملعب ولا استسلم، فقد استسلمت وشعرت باليأس في آخر مباراة لي في قطر، وقررت ألا أكرر التجربة مرة اخرى»

واستكمل:«كنت أرغب في تحقيق الفوز لعائلتي وجميع أصدقائي، فكلهم حضروا المباراة لدعمي، شكرًا جزيلاً لهم، وأعدهم بمزيد من المباريات الممتعة الفترة القادمة»

ويذكر أن بطولة بلاك بول للاسكواش هي بطولة دولية تقام للعام الثالث على التوالي، وحصل فارس دسوقي على لقب الرجال على حساب على فرج، بينما حصلت الإنجليزية سارة جين بيري على لقب السيدات على حساب هانيا الحمامي.