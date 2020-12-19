شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف عن رأيه في أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن رأيه في مستوى منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام البدري، المدير الفني، خلال حوار أجراه مع صحيفة «آس» الإسبانية.
وقال «صلاح»: «أعتقد أن منتخبنا جيد رفقة المدرب الجديد الكابتن حسام البدري، لقد تأهلنا تقريبًا إلى كأس أمم إفريقيا، التي لم نُتوج بها منذ 10 سنوات تقريبًا، الجميع متحمس للتتويج بها من جديد، في الحقيقة نريد التتويج بها من أجل الجمهور ولأنفسنا أيضًا».
وأضاف: «سنرى ما سيحدث، ولكن أعتقد أن هناك تحسنًا مع المدرب الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين، نلعب بصورة جيدة وهناك علاقة جيدة بين الجميع، نأمل أن نتمكن من التتويج بهذا الكأس هذه المرة».
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