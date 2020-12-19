شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث للمرة الأولى عن حرمانه من ارتداء شارة قيادة ليفربول بأمر «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم المصري محمد صلاح للمرة الأولى عن حرمانه من ارتداء شارة قيادة ناديه ليفربول خلال مباراة فريقه الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد ميتييلاند الدنماركي.

وغاب عن المشاركة مع الريدز في المباراة القادة المعتادين للفريق جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك وجيمس ميلنر، ليكن «صلاح» مرشحًا لارتداء شارة القيادة، إلا أن المدرب الألماني يورجن كلوب قرر منح الشارة للظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد بدلًا منه.

وخلال حواره مع صحيفة «آس» الإسبانية، كشف «صلاح» عن نظرته إلى الأمر قائلًا: «في الحقيقة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله».