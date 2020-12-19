شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أنا أحد أفضل لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن رأيه فيما حققه وإذا كان قد وصل لمكانة تجعله أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن.

وخلال حوار مطول مع صحيفة «آس» الإسبانية، سُئل «صلاح» عما إذا يعد أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، ليرد المصري: «نعم بالتأكيد، عندما أنظر إلى مسيرتي أود أن أشعر بأنني حققت شيئًا مميزًا، لذا أحاول بذل قصارى جهدي في كل مباراة وكل عام من أجل النادي ونفسي كذلك».

وعن اللاعب الذي يعتقد في رأيه أنه سيكون خليفة النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في المستقبل، رد «صلاح»: «من الصعب تحديد لاعب، الآن هناك لاعبين كبار، ولكن ما فعله ميسي ورونالدو في عالم كرة القدم كان مذهلًا، بالتأكيد قد يتذكر الجماهير اسمي، ولكن أعتقد أن ما فعلاه في كرة القدم كان رائعًا، وهناك لاعبين حاليًا أعتقد أنهم يلعبون بصورة ممتازة أيضًا».