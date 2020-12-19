شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العلامة الكاملة.. الشيشينى يحذر لاعبى أسوان من الثقة الزائدة ويذاكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سامى الشيشينى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، لاعبى الفريق، من الثقة الزائدة أمام النادى المصرى في اللقاء الذى يجمع الفريقين يوم الأثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعدما نجح أبناء الجنوب في تحقيق مفاجأة كبرى مع انطلاق الدورى، والفوز على إنبى وطلائع الجيش ليحقق تماسيح النيل العلامة الكاملة بـ 6 نقاط، وطالب المدير الفني لأسوان لاعبو الفريق بمواصلة العروض القوية وعدم التهاون أو التفريط في أي نقطة، خاصة أن الموسم الجارى يعتبر يضم العديد من الفرق القوية.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، على دراسة المصرى البورسعيدى بالفيديو قبل اللقاء المرتقب، وبالتحديد مباراتى الإسماعيلى والجونة في الجولة الأولى والثانية، واللتان شهدتا تعادل المصرى أمام الدراويش سلبياً وأمام الجولنة بهدف لمثله.

من جانبه، أعرب سامى الشيشينى عن سعادته بعد الفوز الثمين الذى انتزعه أبناء الجنوب على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وقال الشيشينى: ربنا كرمنا وادانا على قد تعبنا، قبل الدوري كل الفرق كانت طمعانه فينا، الهيكل الأساسي مشي وجمعت فريق جديد الجهاز الفني بتاعي مكانش بيريح، كنا بنشتغل بالليل وبالنهار، ولذلك أشكرهم.

وأضاف: كنت بلعب مباراة اليوم فى حدود إمكانياتي، وبحيي كابتن طارق العشري لأن حصله غيابات مؤثرة، كل الفرق عندها إمكانيات أعلى مننا ولذلك انا بعمل على أساس إمكانياتى.

وأردف: هيثم الفيل من اللاعبين أصحاب الخبرات، لم يبدأ المباراة الماضية ولكن بدأ فى مباراة الطلائع ونجح فى استغلال الفرصة التى أتيحت له، لأننا كفريق لن تأتى لنا الكثير من الفرص ولذلك أشكر اللاعبين أنهم من الفرص البسيطة التى أتيحت لهم نجحوا فى تسجيلها.

وعن عدم احتفاله أو إظهار السعادة عقب تحقيق الانتصارات قال الشيشينى: اللى بيحصل صفحة وتتقفل مش طبيعى بالنسبة لنا اللى بيحصل، ماتشين مش هما الدوري والفرحة تكون فى نهاية الدوري وليس الآن، ماقدرش أفرح دلوقتى وأنسى باقى المباريات.