شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يدرس مباريات البنك الأهلى قبل موقعة الجولة الثالثة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباراتى البنك الأهلى بالدوري أمام وادى دجلة وسيراميكا تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الثانية والنصف ظهر الإثنين المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية، ويخضع اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل رابيد تيست استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ليحصد الانتاج أول نقطة له فى المسابقة بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة الأولى للمسابقة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.