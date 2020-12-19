شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة وأبناؤهم "صورة واتقسمت نصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بـ "الأبوة"، يظهر أكثر الجوانب الإنسانية المميزة لدى النجوم، بعيداً عن الملاعب والمنافسات المستمرة والصراعات التى لا تنتهى بين نجوم الكرة، فهناك جانب أخر فى حياة النجوم، مفعم حنان مع الأبناء وبصحبة العائلة، والحب الذى يأتى بالفطرة، خاصة وأن ظروف حياة نجوم الكرة تمنعهم من التواجد بشكل مستمر مع أبنائهم ومتابعة حياتهم باستمرار، مع ضغط المباريات والمعسكرات والانشغال بالمنافسة، ومع ذلك يبحث عن النجوم عن أقرب فرصة لتعويض أبنائهم عن تلك اللحظات التى لم يتواجدوا معهم فيها، ويستغلوا الإجازات فى قضاء وقت ممتع مع أبنائهم .

ولأن نجوم الكرة أصبحوا مثلاً وقدوة فى أكثر من جانب من جوانب الحياة، ويزيد هذا الأمر مع الشهرة والتألق، فتسليط الضوء على ذلك الجانب من حياتهم كان أمراً واجباً لإظهار السلوكيات السوية فى معاملة الأبناء وكيفية استيعابهم.

الشبه الكبير الذى ربط بين النجوم وأبنائهم، بدا واضحاً في الكثير من الصور التي شاركوها مع متابعيهم عبر وسائل التواصل، ظهر الشبه كما لو كان لاعبو الكرة وأبنائهم "صورة واتقسمت نصين"، وكان الأكثر لفتاً للإنتباه، هو محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، والذى ظهر بينه وبين نجله شبه كبير للغاية.



احمد حجازي



الشناوي واولاده



الكابيتانو ونجله



ايمن اشرف



حسام غالى ونجله



سيد معوض ونجله عمر



شيكابالا وآدم



شيكابالا ونجله



شيكابالا



عبد الله السعيد



على معلول ونجله كريم



غالى واولاده



محمد الشناوى



محمد زيدان ونجله



نجل محمد زيدان