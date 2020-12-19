شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول بعد اختياره أحسن ظهير أيسر بأفريقيا لعام 2020: القادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الدولى التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، عن تواجده في التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين بقارة أفريقيا لعام 2020، كأفضل ظهير أيسر، ونشر صورة التشكيل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها: "الحمد لله على اختياري أحسن ظهير أيسر في افريقيا وإن شاء الله القادم أفضل".



على معلول

وكان الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء فى كرة القدم "IFFHS" قد أعلن التشكيل المثالى لأفضل اللاعبين فى قارة أفريقيا لعام 2020 الذى ضم الثنائى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وعلى معلول لاعب الأهلى.

وكشف الموقع الرسمى للاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء عن تشكيلة أفضل اللاعبين فى القارة السمراء لعام 2020، التى تكونت من أندرى أونانا "أياكس الهولندي" فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" وكاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" ونايف أجورد "رين الفرنسي" وعلي معلول "الأهلى".

وفى وسط الملعب حكيم زياش "تشيلسي الإنجليزي" وإدريسا جاي "باريس سان جيرمان" ورياض محرز "مانشستر سيتي الإنجليزي".

وفى الهجوم ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" وبيير إيمريك أوباميانج "آرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول الإنجليزي".

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.