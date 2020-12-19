شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش حلين لإنهاء أزمة المليون و200 ألف دولار مع أشيمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو نادى الزمالك، إنه سيتم العمل فى طريقين بقضية الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق، حيث سيتم الاستئناف على قرار المحكمة الرياضية الدولية بتغريم الزمالك ما يقرب من مليون و200 ألف دولار للاعب وذلك فى المحكمة الفيدرالية السويسرية، إلى جانب التفاوض مع اللاعب حول إنهاء النزاع بين الطرفين بشكل ودى بعدما حصل اللاعب على حكما ضد النادى الأبيض وتغيب ممثل الزمالك عن حضور جلسة الاستماع الخاصة بالقضية فى المحكمة الرياضية التى قررت تغريم النادى الأبيض.

ومن جانبه، علق عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادى الزمالك، "أزمة بنيامين أشيمبونج منذ عامين ونصف، واللاعب حصل على حكم والزمالك طعن عليه فى المحكمة الرياضية، واللاعب حصل على حكم نهائى بما يعادل حوالى 20 مليون جنيه، والأمل الوحيد فى التصعيد للمحكمة الفيدرالية".

وأضاف سالم، "هناك اتجاه المرحلة المقبلة للوصول إلى حلول ودية، هناك حكم نهائى صدر لصالح أشيمبونج، من الممكن التفاوض عليه، ولم يصلنا خطاب رسمى بالحكم حتى الآن".

وأشار رئيس المنظومة الإعلامية لنادى الزمالك إلى أنه "لا يوجد شىء بشأن صفقة تبادلية مع بيراميدز أو غيره، اللاعبون حصلوا على المستحقات المالية المتأخرة، و فرجانى ساسى تلقى عروضا عديدة، ولكن أطمئن جمهور الزمالك، المفاوضات مع اللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة، وبنسبة كبيرة سيبقى اللاعب فى النادى وسيجدد عقده".