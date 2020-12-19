صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على الدفع بالنجم الدولي المصري محمد صلاح في هجوم الريدز لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره كريستال بالاس، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 بالبريميرليج.

ويطمح الريدز في مواصلة طريق الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على توتنهام هوتسبر في الجولة الماضية بنتيجة (2-1)، انفرد من خلال هذا الفوز بصدارة بريميرليج برصيد 28 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فابينيو - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - كيرتس جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.