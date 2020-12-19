بالمواعيد والقنوات.. ليفربول ونهائي أبطال آسيا ضمن مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات في الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية. ويلعب النجم الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول مواجهة هامة في الساعة الثانية والنصف ظهراً أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز. وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين بيرسبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الساعة الثانية ظهرا. ونستعرض لكم أبرز مباريات السبت الكروي: الدوري الإنجليزي كريستال بالاس وليفربول - الساعة الثانية والنصف ظهراً - beIN Sports 1 ساوثامبتون ومانشستر سيتي - الساعة الخامسة مساءً - beIN Sports 2 إيفرتون وأرسنال - الساعة السابعة والنصف مساءً - beIN Sports 2 نيوكاسل وفولهام - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 2 الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد وإلتشي - الساعة الثالثة عصراً - beIN Sports 3 برشلونة وفالنسيا - الساعة الخامسة والربع مساءً - beIN Sports 3 إشبيلية وبلد الوليد - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 3 الدوري الإيطالي فيورنتينا وهيلاس فيرونا - الساعة الرابعة عصراً - beIN Sports 4 بارما ويوفنتوس - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً - beIN Sports 4 الدوري الألماني لايبزيج وكولن - الساعة الرابعة والنصف عصراً. بوروسيا مونشنجلادباخ وهوفنهايم - الساعة الرابعة والنصف عصراً. باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ - الساعة السابعة والنصف مساءً. الدوري الفرنسي مارسيليا وريمس - الساعة الثامنة مساءً - beIN Sports 6 نيس وليون - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 6 نهائي دوري أبطال آسيا بيرسبوليس وأولسان هيونداي - الساعة الثانية ظهراً - beIN Sports 7

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