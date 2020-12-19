برونزيتان لأبطال جامعة سوهاج في بطولة كمال الأجسام بطنطا

فاز منتخب كمال الأجسام بجامعة سوهاج بميداليتين برونزيتين لحصوله علي المركز الثالث في بطولة كمال الأجسام على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بجامعة طنطا ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي ٤٨.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إن الدورة نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا سنوياً، وتضم مختلف أنواع الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، مهنئاََ طلاب المنتخب علي تميزهم وتمثيلهم لاسم

الجامعة بشكل مشرف، وحصول الجامعة علي الترتيب السادس علي مستوي الجامعات والمعاهد العليا المشاركة في البطولة.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن البطولة شارك بها ٩٦ طالب بمختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا، مشيراً إلى أن الجامعة مثلها وفد مكون من ٥ طلاب من أبطال

منتخب كمال الأجسام، حيث انتهت المنافسات بفوز الجامعة بالمركز الثالث وميداليتان برونزيتان حققهما كل من محمد أبو زيد محمد الطالب بكلية الآداب عن وزن "٧٠ك"، ومحمد طلعت صابر الطالب بكلية الآداب عن وزن "٧٥ ك".

وأضاف الخطيب محمد المشرف علي الوفد، أن الجامعة حصلت أيضاً علي المركزين الرابع والخامس، في أوزان ٦٠، ٨٠، ٨٥ كيلو، والذي أحرزه كل من الطالب براء أيمن كامل بكلية التربية الرياضية، والطالب هشام كمال عبد الهادي بكلية الحقوق، وكذلك الطالب زياد علاء محمود بكلية الحقوق.



