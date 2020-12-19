بث مباشر | شاهد ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في إحدى مباريات اليوم السبت 19-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة ليفربول وكريستال بالاس على ملعب “سيلهرست بارك”، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

بعد تعادله في ديربي لندن امام “توتنهام ووستهام يونايتد” على الترتيب، يدخل فريق كريستال بالاس المباراة بفوز واحد فقط في اخر 5 مباريات في الدوري الانجليزي، ويحتل المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ونجح كريستال بالاس في تسجيل أكثر من هدفين في أربع مباريات فقط هذا الموسم، وفازوا في كل مرة عندما يفعلون ذلك. ثلاث من تلك المباريات الأربع جاءت ضد فرق تحتهم حاليًا في الجدول.

وخسر كريستال بالاس في آخر 6 مواجهات سواء على أرضه وفي آنفيلد امام ليفربول في الدوري الانجليزي، وسجل الريدز هدفين على الأقل في ست زيارات متتالية إلى ملعب سيلهيرست بارك في جميع المسابقات.

وفي غضون ذلك، يخوض ليفربول مواجهة كريستال بالاس متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق ثلاث نقاط عن البقية بعد فوزه على منافسه المباشر “توتنهام” بنتيجة (2-1) في الجولة الأخيرة، بفضل هدف “روبرتو فيرمينو” في الدقيقة 90.

وكانت هذه هي المرة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الانجليزي لفريق ليفربول التي يسجل فيها هدفًا في المباراة بعد الدقيقة (75).

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