شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات ذهبيه لأبطال كفرالشيخ للجمباز تحت 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق نادى كفر الشيخ الرياضى في بطوله كاس الجمهورية للجمباز الفنى تحت 7 سنوات بنين وحصد 4 ميداليات ذهبية من أصل 4 لاعبين، وذلك بدعم الحاج شوقي أبوحليمه، رئيس مجلس ادارة النادي واعضاء مجلس الاداره، ومدير النشاط الرياضى، الدكتور احمد دراج، والمدير الفني محمد هيكل، الذي أكد أن الأبطال الفائزين يبشرون بمستقبل واعد في اللعبه. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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