قبل مواجهة النجم الساحلي.. كورونا يضرب المقاولون العرب.. وإصابة 7 لاعبين و5 من الجهازين الفني والإداري

في واقعة صادمة للجماهير المصرية عامة وجماهير نادي المقاولون العرب خاصة، أثبت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إصابة 12 حالة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ"القاهرة24" إصابة 12 حالة بكورونا، من بينهم 7 لاعبين، و5 من الجهازين الفني والإداري.

وأوضح المصدر أن الـ12 حالة من بينهم عماد النحاس المدير الفني، والمدير الإداري مجدي محمد علي، ومحمد أبو العلا محلل الأداء. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



ومن المقرر أن يخضع المقاولون العرب لمسحة من قبل "كاف" الأحد المقبل، للكشف عن الحالات المصابة.

ويواجه المقاولون العرب النجم الساحلي التونسي مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية.