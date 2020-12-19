كتب: ضياء السقا
علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول ببنادي الزمالك، على تعيين أحمد مجاهد، رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة المصري.
وقال أمير على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق والدعم للجنة الثلاثية برئاسة المهندس المحترم أحمد مجاهد".
وتابع: "هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه علشان أحمد مجاهد محايد ومحترم ونظيف وفاهم".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد قرر تعيين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة، خلفًا لعمرو الجنايني.
كانت هذه تفاصيل خبر هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد.. أول تعليق من أمير مرتضى على تعيين مجاهد رئيسا للجنة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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