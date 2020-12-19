موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف كريستال بالاس، نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، على ملعب سيلهورست بارك، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، في الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على توتنهام 2-1، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول بـ28 نقطة، متفوقا على توتنهام الوصيف بـ 3 نقاط.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وتياجو ألكانترا وجو جوميز وميلنر وماتيب للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فيليبس، فابيانو، روبتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.