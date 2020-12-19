وسيم النغموشى يقترب من تدعيم صفوف المقاولون أمام النجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب وسيم النغموشى لاعب المقاولون العرب، من تدعيم صفوف ذئاب الجبل أمام النجم الساحلى التونسى في ذهاب الدور التمهيدى الثانى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب تعافيه من إصابة الشد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ انطلاق الدورى الجارى، ويخضع النغموشى لعملية تأهيل بدنى من أجل تمام الجاهزية.

واطمئن عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، على لاعبي الفريق بعد المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها اللاعبون، والتى جاءت نتائجها سلبية لجميع اللاعبين، وذلك عقب ثبوت إصابة سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بفيروس كورونا ما أدى إلى غيابه عن مباراة وادى دجلة الأخيرة بالدورى، حيث تم خضوع اللاعب للعزل الصحى وفقاً للبروتكول الطبى المتبع.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب على دراسة عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلى قبل اللقاء المرتقب.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة النحاس لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل، بينما يعود محمد سمير إلى التشكيل الأساسى عقب تعافيه من إصابة الشد فى السمانة، والتى أبعدته عن المشاركة مع المقاولون منذ بداية الموسم الجارى مع ذئاب الجبل.