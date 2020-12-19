شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجبلاية: مصر رفضت تعيين لجنة أجنبية وتمسكت بلجنة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه رفض مصر ممثلة في وزارة الرياضة والمهندس هاني أبوريدة رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتعيين لجنة أجنبية من خارج مصر لإدارة شؤون الجبلاية وقال مجاهد: مصر بلد كبير ورائدة في الرياضة الإفريقية والعالمية وبالتالي نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني ابو ريدة عضو المجلس الأعلى للفيفا، نجحوا في اقناع فيفا باختيار لجنة من مسؤولين مصريين لخلافة اللجنة الخماسية التي تمت اقالتها وتوجيه الشكر لها عن الفترة الماضية الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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