شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: هاني أبو ريدة هو اللي اختار لجنة الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة النقاب عن كواليس اختيار وتعيين اللجنة الخماسية المؤقتة التى كانت تدير اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية قبل ان يتم إقالها وتوجيه الشكر لها

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية مع عمرو أديب أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلي للفيفا هو الذي اختار لجنة عمرو الجنايني ومحمد فضل وجمال محمد علي وسحر عبد الحق واحمد عبد الله ولعب دور كبير جدا مع وزير الرياضة في ترشيح الاسماء الخمسة للجنة السابقة .

واثني مجاهد علي دور هاني أبو ريدة ومواقفه الرائعة دائما مع كل ما يخص مصلحة الرياضة والكرة المصرية وقال: انه يسعده ان يكون هاني أبوريدة دعم له لكن الحق يقال أن ابو ريدة لم يتدخل هذه المرة في اختيار اللجنة الثلاثية برئاسته وقال: فيفا لم تطلب من هاني ابوريدة او وزير الرياضة التدخل وترشيح اسماء .