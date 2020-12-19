شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: مهمتي تنتهي في اتحاد الكرة 31 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة انه تسلم مهام عمله بالفعل فور إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارها بتشكيل اللجنة الجديدة رسميا وقال مجاهد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: مهمتي تسيير الأعمال والدعوة للانتخابات ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع في موعد اقصاء نهاية يناير المقبل واكد رئيس اتحاد الكرة أن مدة تكليفه برئاسة الجبلاية شهرين فقط وان مهمته تنتهي رسميا في 31 يناير المقبل. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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