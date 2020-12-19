شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: تشيلسي غير نادم لرحيل ديكلان رايس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أنه لا يوجد أي ندم في ستامفورد بريدج على رحيل ديكلان رايس، عندما كان شابا يافعا بعد انضمام لاعب الوسط إلى وست هام يونايتد ليصبح لاعبا بارزا هناك.

وخاض رايس، الذي أصبح أساسيا في تشكيلة إنجلتر بقيادة جاريث ساوثجيت، جميع مباريات الدوري الموسم الماضي مع وست هام، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قد يعود إلى تشيلسي مقابل 70 مليون إسترليني الشهر المقبل. وقال لامبارد، قبل مواجهة وست هام، يوم الإثنين المقبل، إن رايس يستحق ما وصل إليه، بفضل أدائه الرائع في ستاد لندن.