شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يوضح موقف نيمار من لقاء ليل في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن مشاركة نيمار، مع فريقه باريس سان جيرمان، ضد فريق ليل يوم غدا الأحد غير مؤكدة، رغم أن الاختبارات الطبية التي خضع لها، الأربعاء الماضي، جاءت مطمئنة.
وقال التقرير، أن ماركينيوس سيعود إلى قائمة سان جيرمان ضد ليل، عقب تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.
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الوضع في مصر
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اصابات
124,280
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تعافي
106,157
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وفيات
7,041
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