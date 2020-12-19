شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 14 لمسابقة الليجا.

جاءت قائمة برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو – بينيا، ودفاعا، دست – أراوخو – فيربو – لينجليت – ألبا – أومتيتي – مينجويزا، ووسطا، بوسكيتس – ألينيا – بيانيتش – بويج – كوتينيو – بيدري – ماتيوس – دي يونج – كونارد، وهجوما، جريزمان – برايثوايت – ميسي – ترينكاو