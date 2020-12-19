شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة جازيل فى ضربة البداية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الزمالك تحت قيادة البرتغالي باتشيكو، اليوم، السبت، الاستعداد لمواجهة جازيل بطل تشاد، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يصل الفريق التشادى إلى القاهرة، غداً، الأحد، بينما ستقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

ويعمل الزمالك على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل خوض مباراة العودة بمجموعة من البدلاء في ظل حاجة الفريق إلى عناصره الأساسية في المواجهات المتتالية ببطولة الدورى الممتاز، وتأتى عودة تدريبات الزمالك اليوم، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية بالأمس عقب الانتهاء من لقاء بيراميدز، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يجرى باتشيكو، تعديلات طفيفة في تشكيلة الزمالك أمام جازيل التشادي، حيث سيعود يوسف أوباما لقيادة الخط الأمامى إلى جانب الثنائى أحمد زيزو وأشرف بن شرقي مع استمرار مصطفى محمد في قيادة الهجوم، حيث نفذ أوباما برنامجا مكثفا عقب تعافيه من فيروس كورونا واكتفى الجهاز الفني بتواجده على مقاعد البدلاء أمام بيراميدز دون إشراكه في اللقاء حتى لا يتعرض لأية مضاعفات عقب عودته للفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا، لذا جاءت رؤية الجهاز الفني بعدم إشراكه حتى يتم الانتهاء من تجهيزه للتواجد في المواجهات بشكل قوي بداية من لقاء جازيل التشادي.

فيما كشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم 23 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بأنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وأن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.