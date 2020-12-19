شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: اليوم حسم مصير منتخب الشباب فى بطولة شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال محمد على رئيس بعثة منتخب مصر للشباب فى تونس، ننتظر اجتماع اللجنة المنظمة لحسم مصير منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال إفريقيا اليوم السبت ، مضيفا الموقف الحالى النتيجة معلقة والرد سيكون اليوم متسائلا ، ولا أعلم لماذا كل هذا التعنت ضد منتخب الشباب فى البطولة .

وأضاف هاتفيا فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة on time sport ، نعترف ان قائمة منتخب مصر للشباب أمام ليبيا كان العدد غير كافى، ولكننا تقدمنا يجميع المستندات التى أكدت سلبية عينة أحمد نبيل كوكا والأطباء وقعوا عليه.

وتابع الجانب التونسي إحتج بشدة على وجود حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا داخل الملعب رغم سلبية مستحهما ، مؤكدا لقد تفاجئت بقرار إلغاء مباراة منتخب مصر وتونس بالرغم من توقيع الطبيب المصري والتونسي على قائمة الفريقين

قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

وأرسل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الجمعة، احتجاجًا مماثلاً باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبًا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل.

من جهته طمئن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.

وتدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، لحل أزمة مباراة منتخب الشباب، ونظيره التونسي بعد قرار اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، بعدم إقامتها بسبب عدم اكتمال قائمة منتخبنا الوطني، لتفشي فيروس كورونا، بين بعثة شباب الفراعنة.

وطالب الثنائي صبحي وأبو ريدة، إدارة المسابقات بـ"كاف"، بضرورة مراجعة نتيجة مباراة تونس ومصر في تصفيات دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا، بعد اللغط الدائر حول نتائج مسحات كورونا، الخاص بالمنتخب الوطني.