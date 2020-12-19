شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بعد خطاب الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكريم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة الخماسية بالكامل بعد انتهاء مهمتهم وتوجيه الشكر لهم من الفيفا خاصة وأنهم أدوا ما عليهم وقادوا سفينة الكرة المصرية وفقا لخارطة الطريق الموضوعة في مرحلة شديدة الصعوبة ونجحوا في تحقيق إنجازات للكرة المصرية في هذه الفترة القصيرة .

فى السياق ذاته، أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الجدل الدائر حول اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وقرر تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض. وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.