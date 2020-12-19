شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُناقش تعديل "رواتب" جهاز باتشيكو على طريقة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش إدارة الكرة بنادى الزمالك، تعديل رواتب الجهاز المعاون للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بين الجميع فى الفريق الأول سواء على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الأبيض فى تطبيق هذا المبدأ أيضًا فى عقود اللاعبين.

ومن المقرر، أن يتم إعادة هيكلة الرواتب الخاصة بالجهازين الطبى والإدارى تطبيقًا للعدالة التى ترغب إدارة الكرة فى الزمالك فى تطبيقها فى عقود اللاعبين حتى لا يكون هناك تفاوت كبير فى الرواتب حيث سيتم تطبيق المبدأ سواء على صعيد اللاعبين أو على صعيد الأجهزة التى تعمل فى إدارة الكرة.

ويستعد فريق الزمالك، بقيادة جايمى باتشيكو، لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا ويستضيف الزمالك الجولة كاملة "ذهابا وإيابا" فى مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادى حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل، ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفارى أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبى حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور، فيما ستقام مباراة العودة بالقاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

ويعمل الزمالك على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب من أجل خوض مباراة العودة بمجموعة من البدلاء فى ظل حاجة الفريق إلى عناصره الأساسية فى المواجهات المتتالية ببطولة الدورى الممتاز، وتأتى عودة تدريبات الزمالك غدًا، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية اليوم عقب الانتهاء من لقاء بيراميدز فى الدورى الممتاز.