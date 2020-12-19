شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات اليوم فى ختام الجولة الرابعة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة بالقسم الثانى بإقامة مباريات المجموعة الثالثة بالكامل بالإضافة إلى لقاء كوكاكولا وزد من المجموعة الثانية ، ففى المجموعة الثالثة يخرج بلدية المحلة المتصدر لمواجهة الحمام بمطروح فى لقاء صعب للضيوف خاصة بعد تغيير الجهاز الفنى للمنافس والتعاقد مع أيمن الجمل مدرب الإسماعيلى الأسبق فى لقاء يبحث فيه رمضان السيد المدير الفنى للبلدية عن الإستمرار فى الإنتصارات من أجل الإبتعاد بالصدارة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى مالية كفر الزيات مع حرس الحدود المتصدر للمجموعة مناصفة مع البلدية وأبوقير للأسمدة ويسعى محمد حليم المدير الفنى للفريق العسكرى إلى تحقيق الثلاث نقاط ، بينما يحاول أيمن مجدى المدير الفنى للمالية لتحقيق مفاجأة بعدما توقف رصيده عند المركز الثامن برصيد نقطتين ، كما يلتقى الرجاء بقيادة محمد عبد السميع مع الأوليمبى بقيادة أحمد سارى فى لقاء صعب للفريقين خاصة أصحاب الأرض الذين فشلوا فى تحقيق أى انتصار خلال المباريات الماضية وربما يكون اللقاء الأخير للمدير الفنى حال فشله فى تحقيق الثلاث نقاط .

كما يلتقى فاركو تحت القيادة الفنية الأولى لمجدى عبد العاطى كمديرا فنيا للفريق بعد رحيل أحمد عاشور مع المنصورة المتعثر فى مواجهة يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط للدخول فى زمرة الأندية المنافسة من جديد ، فى الوقت الذى يواجه فيه بنى عبيد نظيره كفر الشيخ ، وبيلا مع دكرنس ، وأبو قير مع الجزيرة ، وسبورتنج مع ألعاب دمنهور