شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد عمر الوحش ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو النادى الاسماعيلى الرتوش الاخيرة على تمديد تعاقد عمر الوحش قائد الفريق لمدة ثلاثة مواسم بعدما توصل مسئولى القلعة الصفراء لإتفاق مع اللاعب على تمديد تعاقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى حيث يحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل ولكنه استقر على الاستمرار مع القلعة الصفراء للحفاظ على موقعه كقائد للفريق خاصة بعد قرار عودته للمشاركة في المباريات بصفة مستمرة .

وجمد الاسماعيلى مستحقات عمر الوحش أكثر من مرة، وشارك خلال ثلاث سنوات، على إستحياء، بعيدًا عن فترة إعارته الموسم قبل الماضى بعد خلافات مع إبراهيم عثمان رئيس القلعة الصفراء ، وتلقى الوحش عرضاً من الزمالك للإنتقال لصفوفه قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفى الماضى وتسبب ضيق الوقت في فشل الصفقة بين الناديين.

فى سياق أخر ، يجرى اليوم السبت فريق الاسماعيلى تحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وأغلق الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة الانتاج الحربى التى انتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ليحصد الفريق الاصفر النقطة الثانية بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الاولى للمسابقة.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.