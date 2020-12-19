شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: لا نمانع فى إعادة مباراة منتخب مصر حال موافقة كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماهر الكنزاري، المدير الفني لمنتخب شباب تونس، إنه يتمنى الشفاء العاجل للاعبي منتخب مصر ومدربهم ربيع ياسين ، موضحاً "نحن تواجدنا في المباراة اليوم وكنا جاهزين لخوض المباراة ولكن اللجنة المنظمة هي من رفضت".

وأضاف مدرب المنتخب التونسي في تصريحات تليفزيونية ، :"لا نمانع في إعادة مباراة مصر حال موافقة الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة بعد تظلم منتخب مصر".

وقدم الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة المنتخب الوطنى للشباب المتواجدة حاليا فى تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التى كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك فى ظل تضارب نتائج المسحات التى أجريت لعدد من لاعبى الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.