اتحاد الكرة يقبل استقالة مازن مرزوق ويدعو الاندية لانتخاب رابطة المحترفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول برئاسة مازن مرزوق وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.
وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية ، أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.
تقدم مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، باستقالته رسميا من منصبه خلال الساعات الأخيرة، وأخطر بها وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية رسميا.
من ناحية أخري ، قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.
وأرسل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الجمعة، احتجاجًا مماثلاً باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبًا إعادة المباراة للأسباب نفسها.
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل.
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