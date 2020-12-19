شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب الشباب: قدمنا 13 سببا لإعادة مباراة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس، على موقف مباراة مصر وتونس وحقيقة الاحتجاج لدى كاف لاعتبار مصر منسحبا، مضيفا: "قمت بتقديم احتجاج لدى كاف وشرحت كافة التفاصيل وقمنا برصد كافة المظالم التى تعرضنا لها فى 13 نقطة لإعادة مباراة منتخبنا أمام تونس".

وكشف جمال محمد على، رئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إلغاء مباراة مصر وتونس فى بطولة شمال أفريقيا، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلاً: "الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة"، موضحاً: "المراقب راجع جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين وبلغنا بإقامة الى المباراة ولكن تفاجئنا بقرار الحكم".

وأضاف جمال محمد على أن موقف منتخبنا سليم بشأن سلبية عينة كوكا، واتحاد شمال أفريقيا يتعنت ضد مصر"، متابعا: "طلبت من الحكام أوراقنا التى تثبت سلبية كوكا ولكن هم رفضوا نهائيا منحنا الأوراق التى تثبت صحة موقفنا".

وقدم الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة المنتخب الوطنى للشباب المتواجدة حاليا فى تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التى كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك فى ظل تضارب نتائج المسحات التى أجريت لعدد من لاعبى الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

وأرسل وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، بحسب بيان رسمى صادر عن اتحاد الكرة اليوم الجمعة، احتجاجًا مماثلاً باسم الاتحاد المصرى لكرة القدم للاتحاد الأفريقى طالبًا إعادة المباراة للأسباب نفسها.