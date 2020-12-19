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الدوري الألماني.. الهدف التاريخي لم يكفي بروسيا دورتموند للنجاة
السبت 19 ديسمبر 2020
تعرض بروسيا دورتموند لخسارة قاتلة بنتيجة 1-2 أمام مضيفه يونيون برلين، في مباراة جمعت بينهما بالجولة 13 من الدوري الألماني "بوندسليجا".
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم يونيون برلين بهدف سجله تايوو اونيى في الدقيقة 57.
وتعادل يوسوفا موكوكو لدورتموند في الدقيقة 60، قبل أن يسجل مارفن فراديريتش هدف الفوز ليونيون برلين قبل النهاية بـ12 دقيقة فقط.
وأصبح الألماني يوسوفا موكوكو، المولود في الكاميرون، أصغر لاعب يسجل هدفا في البوندسليجا، حيث يبلغ 16 عاما و28 يوما، متفوقا على فلوريان فريتز لاعب باير ليفركوزن، الذي سجل وهو يبلغ 17 عاما و34 يوما.
ورفع يونيون برلين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف بروسيا دورتموند، الذي توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع.
يذكر أن دورتموند لم يحقق سوى فوز وحيد خلال آخر 5 جولات، وتعرض للخسارة في 3 مباريات بجانب تعادل مرة واحدة.
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