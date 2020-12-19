شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: باتشيكو «جاب أخره» مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة نجم الأهلي السابق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بسبب طريقه لعبه مع الفريق خلال المباريات الماضية.

وقال كمونة في ستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «باتشيكو جاب أخره مع نادي الزمالك ولن يضيف أي شييء جديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة ومن الناحية الفنية المدرب لا يقدم أي بصمة».

وأضاف: «باتشيكو يمتلك لاعبين وإمكانيات على مستوي عال ولكنه لا يستطيع توظيفها بشكل صحيح عكس موسيماني في الأهلي».