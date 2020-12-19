شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل سليم يحذر من رحيل باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك السابق، من الجميع مساندة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال سليم خلال تواجده في برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك: «دعم باتشيكو ويجب عدم رحيله لان استمراره مع الفريق مهم».

ووجه سليم نصيحة للجنة المؤقتة بالاهتمام بقطاع الناشئين كي يدعمون الفريق الأول وتكوين فريق قوي من أنباء النادي.