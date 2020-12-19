شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة: جيرالدو صفقة فاشلة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم نجم الزمالك السابق طريقة تعاقد الأندية المصرية مع اللاعبين الأفارقة خلال السنوات الأخيرة.

وقال حمزة في ستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «اللاعب الافريقي يجب ان يكون على مستوي عالي وافضل من اللاعب المصري لأنه يتم دفع فيه مقابل مادي كبير إلى جانب راتبه الكبير ويجب أن يكون المحترف على شاكلة على معلول».

وأضاف: «جيرالدو ليس على مستوي الاعلي وحسين الشحات افضل منه بكثير ومن وجهة نظري الانجولي صفقة فاشلة في النادي الأهلي وأيضا أليو بادجي».