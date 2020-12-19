شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع «دوللى» لاعب منتخب جنوب أفريقيا فى دائرة الاهتمام خوفا من فشل صفقة «سيرينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، صفقة جديدة في الصورة خوفا من تعثر التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو مهاجم صن دوانز الجنوب إفريقى، ووفقا لتقارير صحفية من جنوب إفريقيا فان اللجنة بدأت تتحرك في إتجاه التفاوض مع لاعب منتخب الأولاد كيدان دوللى نجم وسط مونبيلية الفرنسى، وذلك بناء على توصية من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لدرايته بمستوى اللاعب الذي سبق وقام بتدريبه مع صن داونز عام 2016.

وأكدت صحيفة «سوكر لادوما» الجنوب إفريقية أن الأهلى بدأ التفكير بقوة في ضم دوللى، الذي رحل إلى مونبيليه الفرنسى ويتبقى في عقده موسم واحد، وهو ما قد يمهد طريق انضمامه للأهلى. ويجيد دوللى (27 عاما)، اللعب في مركز الجناح الهجومى وصانع الألعاب، وخاض 18 مباراة دولية مع جنوب إفريقيا.

من ناحية أخرى، يجرى لاعبو الفريق مسحة جديدة اليوم كما يقوم الجهاز الطبى بتطعيم الجهاز الفنى واللاعبين بجرعات ضد الملاريا والالتهاب السحائى والإنفلونزا قبل السفر إلى النيجر، غدا الأحد لبدء المشوار الإفريقى أمام سونديب في دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجارى، وينتظر أن يخوض الفريق تدريباته اليوم عقب مواجهة غزل المحلة أمس في الدورى، على أن يتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفنى في تطبيقها خلال المباراة بجانب شرح خطة مواجهة بطل النيجر.

فيما كشف مصدر داخل الفريق أن سبب خروج طاهر محمد طاهر من حسابات الجهاز الفنى للأهلى أمام غزل المحلة أمس لمعاناته من نزلة برد، تسببت في ارتفاع درجة حرارته، ما جعل الجهاز الفنى يفضل إراحته واستبعاده كما خرج من قائمة الأهلى «كريم نيدفيد ومروان محسن وحسين الشحات وناصر ماهر وجونيور أجاي؛ بسبب الإصابة، ووليد سليمان وسعد الدين سمير، لأسباب فنية».