شكرا لقرائتكم خبر عن أنتي تشاشتيتش: بيراميدز سينافس على لقب الدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنتي تشاشتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز السابق، إن بيراميدز تعاقد مع صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، مما يجعله منافسا على لقب الدوري هذا الموسم.

أضاف تشاشتيتش، خلال تصريحات متلفزة، أعتقد أن بيراميدز في وقت قصير سيحقق العديد من الألقاب، خاصة في ظل ارتفاع الخبرات عند بعض اللاعبين الشباب المتواجدين في الفريق الحالي.