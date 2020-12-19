شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يحذر أحمد مجاهد من «الإعلامي إياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال امير مرتضي منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك على تعيين اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

وتوقع أمير أن يبدأ الهجوم على مجاهد خلال الفترة المقبلة من بعض الإعلاميين.

وغرد أمير مرتضي على صفحته الشخصية :«كل التوفيق والدعم للجنة الثلاثية برئاسة المهندس المحترم أحمد مجاهد.. هيتهاجم شوية من الإعلامي إياه علشان أحمد مجاهد محايد ومحترم ونظيف وفاهم».