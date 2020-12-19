شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يكشف سبب رفضه ضم صالح جمعة لذئاب الجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، والمدير الفني لفريق المقاولون العرب الحالي، عن سبب رفضه لضم صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، المنتقل حديثا لفريق سيراميكا كليوباترا خلال هذا الموسم.

قال النحاس، في تصريحات متلفزة، أنه أسلوب صالح وتعامله داخل النادي الأهلي خلال الخمس سنوات التي قضاها داخل المارد الأحمر كانت سببا لتجنب ضمه لصفوف الذئاب خلال المرحلة الحالية خاصة.